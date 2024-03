C femminile playoff Ceparana | sconfitta e recriminazioni al debutto Secondo set perso per un episodio contestato

(Di martedì 5 marzo 2024) Normac Project 3 Futura0 (25-22; 25-23; 25-19) NORMAC VGP PROJECT: Acleo, Arecco, Battilana, Carpinteri, Fiorucci, Gulisano, Ottonello, Pilato, Torracca, Travalia, Truffa. All. Delucchi. FUTURA: Amendola, Barletta, Battistini, D’Ascoli, Morghen, Parentini, Rapalli, Rossi, Pascucci libero. All. Simoncini. Arbitro: Rovere e Giambastiani GENOVA – Esordio neiconper il Futurache per almeno due set è riuscito a tenere testa ad una Normac che ha giocato una pallavolo semplice, ma molto concreta. Le spezzine sono state avanti fin oltre la metà del primo set, dove hanno messo in difficoltà le genovesi che, hanno rimontano nel finale, approfittando di alcuni errori delle avversarie.parziale più equilibrato, le ragazze di ...

