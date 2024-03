Brivio | brucia il tetto di un palazzo sul lungo fiume | evacuata una famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024)(Lecco), 5 marzo 2024 – Fiamme sulAdda, a. Ieri sera è divampato in incendio che ha semidistrutto ildi unche si affaccia sulla strada del. Nell'edificio abita una: gli inquilini si sono immediatamente precipitati in strada. Il rogo è divampato probabilmente per l'eccessivo surriscaldamento della canna fumaria del camino: il fuoco si è propagato alle vicine travi in legno dele poi alla mansarda. Per spegnerlo sono arrivati 18 vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Merate e del comando provincia di Lecco, con un'autoscala per raggiungere il piani alti dell'immobile, due autopompe, un'autobotte, un mezzo di soccorso fuoristrada e un furgone attrezzato con ...