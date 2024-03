Breton | ' eurobond per la difesa nel prossimo mandato Ue'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) La Commissione europea dovrà "senza dubbio lavorare" all'idea di nuovida cento miliardi di euro per la"nel quadro del". Lo ha detto il commissario Ue per il Mercato interno, Thierry, presentando la nuova strategia industriale per laUe. "Avevo immaginato un fondo da cento miliardi, ovviamente se ne dovrà discutere", ha spiegato, sottolineando che "un certo numero di capi di Stato iniziano a parlarne in modo molto chiaro: è un'idea proposta dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla premier estone Kaja Kallas, sostenuta anche dal premier belga De Croo".