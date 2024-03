Brescia “Indovina chi viene al cinema”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024)chial: al Nuovo Eden parte la rassegnatografica fruibile per tutti. L’iniziativa è promossa da FondazioneMusei con l’assessorato ai Servizi Sociali e alle Politiche per la Famiglia del Comune di, in collaborazione con i Centri Socio Educativi San Giuseppe, Fobap e La Mongolfiera. Il progetto prevede la proiezione di tre film adatti a tutti i pubblici, compresi quelli più fragili e con particolare attenzione alle persone con disabilità intellettive o fisiche, come possono essere gli utenti dei Centri socio educativi. La salatografica del Nuovo Eden di via Nino Bixio aper l’occasione adotterà alcuni accorgimenti per trasformarsi in un ambiente idoneo ad accogliere ogni tipo di pubblico: ...