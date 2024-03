Boxing Road to Paris Guantoni per un sogno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Sfida a colpi disul ring dell’E-Work Arena di Busto Arsizio sognando Parigi. Questa settimana fino all’11 marzo ben 633 tra atleti e atlete di oltre 110 nazionalità si giocheranno i 49 pass per le Olimpiadi messi in palio nel torneo Preolimpico lombardo, organizzato dalla Federazione Pugilistica Italiana e dal CONI con l’importante supporto delle istituzioni. La rassegna bustocca prevede incontri in tredici categorie di peso diverso con 28 pass in campo maschile e 21 in quello femminile. Nove gli azzurri a caccia di una "carta" per Parigi, ma uno di loro ha già dovuto salutare il torneo. Federico Serra, tra i più quotati per la qualificazione, è stato sconfitto all’esordio dal filippino Ladon nei 51kg. Tra gli atleti rimasti in gara le maggiori chance le ha Sirine Charaabi nei 54kg. Occhi puntati anche su Gianluigi Malanga nei 63kg, Alessia Mesiano nei ...