Boxe | Preolimpico Busto Arsizio 2024 | Mesiano e Cavallano avanti | out Malanga

(Di martedì 5 marzo 2024) Due pugili azzurri su trenella terza giornata del Torneo Mondiale di Qualificazione olimpica, in programma a. Dopo le eliminazioni dei giorni scorsi di Federico Serra e Francesco Iozia, è Alessiaa regalare la prima vittoria all’Italia. Nei 60kg, l’azzurra si è imposta 4-1 sulla forte svedese Agnes Alexiusson, aggiudicandosi il pass per gli ottavi di finale, dove sfiderà la messicana Solis. “Sono felicissima, avevo un’ansia…La tensione è stata forte, ma avevo voglia di fare bene, l’avversaria era una delle più forti del campionato e avevo ancora più fame. Lei è brava, molto tecnica, ma è andata bene a me. L’avversaria di domani la conosco, spero di arrivare in finale. Dedico la vittoria a chi mi sostiene sempre”. Esordio positivo anche per Salvatore Cavallaro, che nei 71kg vince nettamente ...

