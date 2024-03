Boxe | Alessia Mesiano | esordio vincente al Preolimpico di Busto Arsizio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Prima vittoria italiana aldi, valevole per l’accesso alle Olimpiadi di Parigi 2024. La conquistanei 60 kg: per l’italiana successo non completamente scontato sulla svedese Agnes Alexiusson. Verdetto non unanime per la classe ’91 di Latina: il 4-1 le basta, ad ogni modo, per andare agli ottavi di finale e sfidare domani la messicana Guadalupe Solis (e sarà ancora sessione diurna, con orario chiaramente ancora da determinare).: Francesco Iozia sconfitto all’nel2024 a. Ci riproverà in Thailandia Quello diè anche il primo appuntamento con il settore femminile del torneo. Per tutte le altre si dovrà attendere: ...