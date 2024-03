Bottiglie del latte riciclate e riciclabili | l’esempio virtuoso di Parmalat e la sfida della sostenibilità sia ambientale che economica – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) La plastica può essere sostenibile? Sì, a patto che venga riciclata correttamente. Ed è proprio sull’economia circolare che puntaper ridurre il proprio impatto sull’ambiente e arrivare, entro il 2033, a utilizzare solo imballaggi. L’azienda emiliana ha lanciato sul mercato una nuova bottiglia realizzata con il 50% di PET bianco riciclato. Un risultato a cui si è arrivati grazie anche alla collaborazione con Dentis Recycling Italy, tra le aziende leader in Italia nel recupero del PET. «Siamo partiti da un rifiuto da raccolta differenziata e l’abbiamo trasformato in una materia prima seconda, cioè materiali derivati dal riciclaggio, dalla rigenerazione o dalla trasformazione di prodotti già esistenti. Ma non ci siamo fermati qui: siamo stati capaci di renderlo adatto anche al contatto con gli alimenti», spiega l’amministratore ...