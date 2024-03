Borse caute | banche spingono Milano oltre 33mila punti Rally oro | è record storico

Gli investitori puntano gli occhi sull’intervento della presidente Bce Christine Lagarde al Parlamento europeo e sull’inlfazione in Europa e negli Stati Uniti ... (ilsole24ore)

Gli investitori puntano gli occhi sull’intervento della presidente Bce Christine Lagarde al Parlamento europeo e sull’inlfazione in Europa e negli Stati Uniti ... (ilsole24ore)

A Piazza Affari brillano Bpm, Mps e Mediobanca. L’euro è in recupero sul dollaro, mentre cala il petrolio. In Asia Tokyo è chiusa per festività (ilsole24ore)