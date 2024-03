Borsa | Milano risale +0 | 06% | bene Saipem | Mps e Intesa

(Di martedì 5 marzo 2024) Tenta il rialzo Piazza Affari, (Ftse Mib +0,06%), chepiano piano la china dopo un avvio in lieve calo. In rialzo anche il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, che raggiunge quota 141,3 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,7 punti al 3,77% e quello tedesco di 3 punti al 2,35%. Gli acquisti si concentrano su(+2%), spinta dagli analisti di Bloomberg che vedono prospettive di crescita nelle commesse dopo i recenti risultati e l'aggiornamento del piano strategico al 2027. In luce anche Iveco (+1,6%), in attesa del Capital Market day annunciato per il prossimo 14 marzo, Mediobanca (+1,5%) e(+1,4%).Leonardo (+1,02%) e Poste (+0,85%), più caute Banco Bpm (+0,61%) e Bper (+0,58%), mentre Unicredit (-0,11%) appare fiacca. Deboli Moncler (-1,4%), Tim (-0,88%), Stellantis ...

