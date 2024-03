Borsa | Milano chiude sopra 33mila punti | svetta l' energia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Ladicontrocorrente rispetto agli listini con il Ftse Mib che supera ie sale dello 0,71%. A dare lo slancio al listino delle big la corsa dell'e delle multiutility con A2a che guadagna il 3,8%. A seguire Saipem (+3,6%), Tenaris (+3,57%), Hera (2,7%), Enel (+2,35%). Tra i bancariIntesa Sanpaolo (+2%) con Morgan Stanley che ha alzato il prezzo obiettivo da 3,60 a 4,10 euro. Prese di beneficio su Moncler (-1,4%) dopo il buon passo in scia ai conti. Vendite su Tim (-1,13%) alla vigilia del piano e della lista per il cda. Debole Nexi (-0,7%) in attesa dei conti.