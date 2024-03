Borsa | l' Europa avanza fiacca | Milano sempre controcorrente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Le Borse europee si confermano, fiacche, anche con l'avvio di Wall Street. L'unica eccezione èche sale (Ftse Mib +0,55%) e si porta sopra i 33mila punti. A dare la spinta sono l'energia e le multiutility con A2a che guadagna oltre il 3% Sullo stesso passo Tenaris. Rialzi sul 2% per Enel, Hera e Saipem. Vendite su Tim (-1,24%) in attesa domani della lista del cda e del piano. La lente del mercato è in generale al 'Super Tuesday' delle primarie americane. Ma anche all'intervento domani del presidente della Fed, Jerome Powell al Congresso. Inl'attesa è a giovedì alla riunione della Bce. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è cedente con i titoli legati ai beni di consumo , all'energia e all'immobiliare. Tra le singole Piazze Parigi lascia lo 0,17%, Francoforte è piatta e Londra è marginale a -0,03%. Lo spread tra Btp e Bund ...