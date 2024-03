Borsa | Europa in ordine sparso | future negativi | Milano +0 | 4%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Listini europei inal traguardo di metà seduta. Prevale l'incertezza dopo indici Pmi migliori delle stime, ,ma con iUsa in calo alla vigilia dell'intervento del presidente della Fed Jerome Powell davanti al congresso americano. La migliore è(+0,4%), seguita da Parigi e Londra (+0,05% entrambe), Francoforte (-0,04%) e Madrid (-0,17%). In arrivo dagli Usa gli indici Pmi, gli ordini di beni durevoli e di fabbrica, gli indici Ism e le vendite nazionali di veicoli. Scende a 137 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, portandosi ai minimi dal gennaio del 2022, con il rendimento annuo italiano in calo di 6,7 punti al 3,73% e quello tedesco di 2,9 punti % (-1,4 punti). In calo il greggio (Wti -0,37% a 78,45 dollari al barile), azzera il rialzo l'oro (+0,03% a 2.124 dollari ...