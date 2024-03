Borsa | Asia in ordine sparso dopo stime sulla Cina | Tokyo -0 | 03%

(Di martedì 5 marzo 2024) Si sono mosse inle principali borse die Pacifico, che hanno riservato un'accoglienza tiepida alledi crescita del Pil in(+5%) diffuse in occasione del congresso nazionale del Partito Comunista.ha ceduto lo 0,3%, Shanghai ha guadagnato lo 0,28%, Taiwan lo 0,42%, Seul ha ceduto lo 0,93% e Sidney ha chiuso fiacca (-0,15%). Ancora aperte Hong Kong (-2,7%), Mumbai (-0,34%) e Singapore (-0,46%). Negativi i future sull'Europa e sui listini Usa in attesa degli indici Pmi in Italia, che diffonde anche il Pil, Francia, Germania ed Eurozona. In arrivo l'analogo indice anche negli Usa, dove sono attesi gli ordini di beni durevoli e di fabbrica, gli indici Ism e le vendite nazionali di veicoli. In rialzo il dollaro a 0,92 euro e 0,78 sterline, stabile invece ...

