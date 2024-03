Borrell | guerra vicina | Difesa Ue comune

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 5 marzo 2024) 18.14 "L'Europa è ancora in pericolo, laè ai nostri confini ed è unache non sembra finire presto ed è per questo che dobbiamo rafforzare la nostra capacità di produzione, passando da una modalità di emergenza a una visione di medio e lungo periodo per sostenere l'Ucraina". Così l'Alto rappresentante Esteri Ue presentando la strategia sullaeuropea. "L'Europa non ha un Pentagono, dobbiamo quindi raggruppare il modo in cui gli Stati membri reagiscono, abbiamo bisogno di una politica di".