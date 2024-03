Borgo Arnolfo e Bucci ai titoli di coda Un anno per tornare a nuova vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Nei primi mesi del 2025 San Giovanni potrebbe finalmente "battezzare" due delle opere pubbliche più importanti e complesse degli ultimi decenni:e il nuovo Teatro Comunale che, tra l’altro, si trovano uno di fronte all’altro. E’ stato il sindaco Valentina Vadi, durante la recente intervista a chiusura del mandato quinquennale, a ricordare le tempistiche. Per quanto riguarda il complesso che sorgerà nell’area del vecchio ospedale, durante la presentazione organizzata per la ripresa dei lavori, che si è tenuta lo scorso mese di dicembre, si è parlato di dodici mesi di cantiere. Orientativamente, quindi, l’intervento si concluderà a gennaio del prossimo. Qualche settimana in più invece per l’ex. A settembre, quando sono ricominciati gli interventi, è stato indicato in diciotto mesi il termine ...