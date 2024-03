(Di martedì 5 marzo 2024) Emessi 1950 voucher per 4,9 milioni di euroinore iper ilai giovani under 35 per conseguire lao le abilitazioni professionali di guida di veicoli per trasporto di persone e merci. Ilconsente la copertura di costi fino all'80% delle spese e per un

esauriti in meno di due ore i fondi a disposizione per il Bonus patente 2024 La piattaforma per richiedere il contributo è stata attivata alle 12 di oggi, 4 ... (today)

Dalle 12 di oggi è partito il click day per richiedere il bonus patente autotrasporto . Anche per il 2024 sono disponibili risorse per richiedere il buono ... (quotidiano)

In poche ore non sono più disponibili i 1950 voucher messi a disposizione dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (wired)

Sono aperte le domande per ottenere il Bonus patente per gli autotrasportatori. Il Bonus , istituito con il decreto legge 228 del 2021, copre in parte i costi ... (ildifforme)

Bonus Patente 2024 : al via il click day per il rimborso fino a 2.500 euro È partito il 4 marzo 2024 il click day per il Bonus Patente 2024 , l’iniziativa del ... (blowingpost)

Bonus patente 2024, fondi esauriti in poche ore: Esauriti in poche ore i fondi per il Bonus patente 2024 ai giovani under 35 per conseguire la patente o le abilitazioni professionali di guida di veicoli per trasporto di persone e merci. Il Bonus ...adnkronos

Bonus patente: è boom di richieste: Il successo è stato fragoroso, forse inatteso in queste proporzioni, ma il Bonus patente è esaurito nel giro di pochissime ore. La misura per incentivare la crescente richiesta di manodopera nel ...virgilio

Il Bonus patente per le licenze professionali è già esaurito: Come previsto, il Bonus patente 2024 per le licenze professionali è andato esaurito in poche ore: si trattava di un buono per patenti C, D, CE, DE e di CQC (trasporto merci o persone), messo a disposi ...quattroruote