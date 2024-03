(Di martedì 5 marzo 2024) . L'Inps comunica cheal 31 marzo è possibilelaper ottenere il “pere/o non conviventi. ” La misura, volta a garantire un contributo aiin stato di bisogno che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per...

Bonus genitori separati e divorziati 2024 fino a 800 euro , ecco i requisiti e come presentare la domanda. L'Inps comunica che fino al 31 marzo è possibile ... (gazzettadelsud)

Chiavari, il Comune aderisce al Family plan. Strategie e sostegno ai nuovi genitori: Palazzo Bianco partner del progetto dell’associazione “MappaMamma”. Canepa: «Vicini alle famiglie» ...ilsecoloxix

Bonus figli attività sportive 2024, chi può chiedere il contributo e come: Bonus iscrizione figli attività sportive 2024 ... La residenza deve essere dimostrata da almeno uno dei due genitori, o dal genitore affidatario o dal tutore. È previsto un limite dell’Indicatore ...tag24

Bonus Patente 2024, oggi il click day: da che ora fare domanda e come sulla piattaforma del Mit: Da oggi, lunedì 4 marzo, è possibile richiedere sulla piattaforma del ministero il Bonus patente 2024, pari all’80 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 2.500 euro: il click day iniz ...youmedia.fanpage

Nuovo Bonus per le famiglie da 327 euro al mese, come fare domanda: La Legge di Bilancio 2024 si pone al fianco dei cittadini italiani con una serie di Bonus pensati per le famiglie e coloro che necessitano di affrontare ...ilfattovesuviano