Bonus export digitale plus 2024 | da Invitalia 10 000 euro alle microimprese

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 5 marzo 2024)è un incentivo stanziato per sostenere l’internazionalizzazione dellemanifatturiere attraverso l’acquisizione di soluzioni digitali per l’. L’incentivo è promosso dal ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l’Agenzia Ice e viene gestito da. IlQuesto l’ammontare del contributo a fondo perduto, che viene concesso in regime de minimis: 10.000singole imprese (a fronte di spese non inferiori a 12.500); 22.500reti e consorzi (a fronte di spese non inferiori a ...