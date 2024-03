Bonus colonnine elettriche domestiche 2024 | al via le domande | ecco come funziona

(Di martedì 5 marzo 2024) Ilrappresenta una grande opportunità per chi desidera installare infrastrutture per la ricarica di veicoli a energia elettrica. A partire dalle 12 del 15 febbraio, sarà possibile presentare leper accedere a un contributo che copre l'80% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di tali infrastrutture, inclusio wall box...

