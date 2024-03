Bonus Badanti ricchissimo | devi preparare subito i documenti perché le domande scattano il 1° Aprile

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 5 marzo 2024)in arrivo, ecco qualibisogna avere a portata di mano per inoltrare la domanda. In ogni famiglia può arrivare il momento in cui una persona anziana può necessitare di aiuto per svolgere le azioni quotidiane. A quel punto ci sono da prendere in considerazione diverse opzioni. Una di esse consiste nell’assumere una persona che stia costantemente al suo fianco Ecco a chi è rivolto ile come fare per ottenerlo.: tutto ciò che c’è da sapere-(Cityrumors.it)Secondo le ultime rilevazioni del Censis in Italia ci sono 2,8 milioni di anziani non autosufficienti. Il rischio di avere problematiche gravi che impediscono a una persona di prendersi cura di se stessa aumenta del 40% oltre gli 80 anni. Ecco come il ...