Boniek | 'Campioni e sold out non venivano solo per Mourinho Ora la Roma è libera'

Juventus, Vignola: “Allegri ha un altro anno di contratto e se non trovano un accordo resta. La rosa dell’Inter Un altro pianeta”: C’erano praticamente tutti i Campioni del mondo dell’82 con l’aggiunta di due degli stranieri più forti di sempre, ovvero Boniek e Platini. Dal punto di vista dei risultati sportivi abbiamo vinto una ...tag24

Coppa Italia: 40 anni fa il Bari eliminò la Juventus: Dopo la sorprendente vittoria per 1-2, ottenuta l'8 febbraio al Comunale di Torino, la compagine biancorossa militante in Serie C sfidò nuovamente l'undici bianconero composto con Campioni del calibro ...giornaledipuglia

Varenne "il figlio del Vento", il docufilm racconta la storia di uno dei più grandi Campioni di sempre: Con la voce di Luca Word prestata a uno dei simboli della storia dell’ippica, il lavoro vede la firma di Eugenio De Paoli. Il 26 febbraio alle ore 21 su EQUtv ...repubblica