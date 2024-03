Bologna diverso dall’Inter | squadra a lavoro di mattina Domani senza indizi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024) Ilquestaè sceso subito in campo per svolgere l’allenamento nella settimana che porta alla sfida con l’Inter, in programma sabato 9 marzo alle 18.il discorso con l’Inter, con Simone Inzaghi che ha concesso un giorno di riposo alla. Di seguito il comunicato del club rossoblù. ALLENAMENTO – “Sono ripresi questaal centro tecnico Niccolò Galli gli allenamenti dei rossoblù in vista di-Inter di sabato alle 18. Seduta di scarico ed esercizi di possesso palla per i titolari della gara di domenica a Bergamo, possesso palla e partitella per gli altri.gli allenamenti dellain vista di #BFCInter in programma al Dall’Ara sabato alle 18 proseguirà con una seduta di allenamento alle 11 a porte ...