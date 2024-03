Bollette luce | il paradosso | “I clienti vulnerabili da luglio pagheranno più di chi esce dalla maggior tutela” L’ira dei consumatori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Non che sia una notizia: l‘esito delle aste per l’affidamento del servizio a tutele graduali, quello che scatterà daper iche non avranno scelto un fornitore di energia elettrica sul mercato libero aveva fatto capire che le tariffe a loro applicate saranno ben più basse rispetto a quelle chei ““, destinati a rimanere nel regime di. Oggi lo stato dell’arte è stato però ufficializzato in una sede istituzionale, la commissione Attività produttive della Camera, dal presidente dell’authority per l’energia Arera, Stefano Besseghini: “Le tariffe che dal primosaranno praticate aiche rimarranno nel mercatoto dell’elettricità risulterannoi ...