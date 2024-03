Blitz a Torre Annunziata | 12 arresti | smantellata la banda di narcos dei Gallo-Cavalieri

(Di martedì 5 marzo 2024) Operazione antimafia nel Napoletano: in manette 12 indagati, coinvolti i clan Gionta e; ricostruito gruppo che riforniva le piazze di spaccio.

Operazione alto impatto a Castellammare di Stabia e Torre Annunziata , in campo Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.Continua a leggere (fanpage)

Proseguono le operazioni ad “alto impatto” a Castellammare di Stabia e Torre Annunziata : in campo 200 operatori tra Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza ... (teleclubitalia)

Duro colpo alla camorra del vesuviano: Blitz all'alba, in manette 12 persone: Questa mattina i carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere a carico di 12 persone accusate, a vario titolo, di associazione per ...napolitoday

Blitz anticamorra a Torre Annunziata, 12 arresti: NAPOLI I militari del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Di ...corrieredellacalabria

Torre Annunziata, 12 arresti oggi: smantellata la piazza di spaccio del clan: Dodici arresti a Torre Annunziata per associazione per delinquere di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Con un Blitz nella notte ...ilmattino

Blitz all’alba a Torre Annunziata, sgominati due clan del Vesuviano: 12 arresti: Blitz dei carabinieri alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 5 marzo, a Torre Annunziata: sgominati due clan di camorra, eseguiti 12 arresti. Tutti gli indagati sono accusati, a vario titolo, di ...napoli.occhionotizie

La mafia del Villaggio, il business della droga e dei fiori nei cimiteri: 15 condanne: Questo era venuto fuori dal Blitz della guardia di finanza "Villaggio di famiglia ... parte civile il Comune di Palermo (avvocato Ettore Barcellona), il centro Pio La Torre (avvocato Francesco Cutraro ...palermotoday