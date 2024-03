Biotecnopolo Pd e Progetto Siena ci riprovano

(Di martedì 5 marzo 2024) Ennesima interrogazione urgente in Consiglio comunale sule il Centro nazionale antipandemico. A presentare l’atto, ancora una volta, Pd ealla luce delle recenti dichiarazioni di Rino Rappuoli sui ritardi del. Pd echiedono al sindaco di "conoscere la data di avvio del Centro nazionale antipandemico e quali progetti porterà avanti, in quali sedi e con quale pianta organica. Se vi è la garanzia formale che tutte le risorse stanziate saranno impiegate entro i termini previsti dalle leggi programmatiche". L’ordine del giorno del consiglio prevede al primo punto la proposta di delibera sulla Gestione associata di servizi ai sensi dell’articolo 30 del Decreto legislativo ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali’; ...

