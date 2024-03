Bimbi con due mamme | tribunale di Padova respinge ricorso su atti di nascita | “I genitori non si cancellano”

(Di martedì 5 marzo 2024) Sono stati ritenuti "inammissibili" daldigli oltre 30 ricorsi presentati dalla Procura contro glididicon due. Non è stata accolta la richiesta di mantenere solo il nominativo della madre partoriente, cancellando quello dell'altra mamma. Ne dà notizia l'avvocato Michele Giarratano, che ha difeso 15 delle famiglie coinvolte. "È una grande soddisfazione", ha scritto a Fanpage.it.

