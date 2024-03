Bimba morta di stenti Madre a processo | ora il pm accusa altre due psicologhe

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) Alle 10 in punto è iniziata nell’aula della Corte d’Assise la prima udienza della ’discordia’, quella in cui l’avvocato Alessia Pontenani, difensore di Alessia Pifferi, la mamma che ha lasciato morire di fame e sete sua figlia Diana, è ufficialmente indagata dal pm dello stessoper "favoreggiamento e falso" insieme addueche avevano accertato un importante ritardo cognitivo della mamma killer. E, novità, è che il faro della procura si è acceso sul lavoro didue, anche perché, stando a quello che è emerso da fonti della procura, le due indagate hanno lavorato in un team. Ledue esperte entrate nell’interesse della procura sono: una terza collega che avrebbe partecipato al test di Wais senza firmare la relazione. E un quarto perito ...