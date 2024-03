(Di martedì 5 marzo 2024) "moltose non cilaa Gazail". Lo ha detto Joeai giornalisti al seguito a Camp David. "Non ci sono scuse per Israele per bloccare agli aiuti umanitari a Gaza"ha detto

Biden, pericoloso se non ci sarà una tregua entro Ramadan: "Sarà molto pericoloso se non ci sarà la tregua a Gaza entro il Ramadan". Lo ha detto Joe Biden ai giornalisti al seguito a Camp David. "Non ci sono scuse per Israele per bloccare agli aiuti umanitari ...ansa

Biden arranca nei sondaggi ma resta fiducioso: “Vincerò di nuovo”: Secondo Bloomberg, a turbare gli elettori sono i suoi 81 anni: il 44% teme non sia in grado di governare (il 45 ritiene Trump, su cui pesano 91 capi d’accusa, ...repubblica

Le auto connesse cinesi sono un pericolo: indagine negli USA: Gli USA indagheranno sui rischi legati all’uso delle auto connesse prodotte in Cina che potrebbero spiare gli americani, raccogliendo dati sensibili ...virgilio