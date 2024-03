Biden ha detto che sta spingendo per un cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno sei settimane che consenta un’ondata di aiuti all’intera Striscia. Gli ... (ilsole24ore)

" sarà molto pericoloso se non ci sarà la tregua a Gaza entro il Ramadan ". Lo ha detto Joe Biden ai giornalisti al seguito a Camp David. "Non ci sono scuse per ... (quotidiano)

Biden ha detto che sta spingendo per un cessate il fuoco immediato a Gaza per almeno sei settimane che consenta un’ondata di aiuti all’intera Striscia. Gli ... (ilsole24ore)

Biden, non ci sono scuse per Israele per bloccare aiuti: Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...ansa

Super Tuesday, Michelle Obama: "Sostengo Biden, non mi candido": "Come l'ex first lady" Michelle Obama "ha ripetuto più volte negli anni, non si candiderà alla presidenza. La signora Obama sostiene la campagna per la rielezione del presidente Joe Biden e della vice ...adnkronos

Joe Biden sul conflitto in Medio Oriente: «Pericoloso se non ci sarà tregua per il Ramadan»: Joe Biden ha parlato dell'imminente arrivo del Ramadan e nel frattempo in Egitto continuano le trattative su Gaza.lettera43