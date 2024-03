Biblioteca più fruibile per i disabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024) LaPio Rajna si è rifatta il look e ora è più luminosa, spaziosa e inclusiva. Scelto tra i migliori dieci, su oltre trecento in Lombardia, e finanziato dalla Regione con 360mila euro su un totale di 415mila, il progetto per la valorizzazione di Villa Quadrio, gioiello sondriese e sede dellaPio Rajna, avviato l’anno scorso, è stato completato all’inizio del 2024. Evidenti i benefici: dalla nuova illuminazione, recupero della sala al primo piano, a quelli strutturali e impiantistici, con consolidamenti e revisioni, fino all’innovazione che genera inclusione, mediante le apparecchiature sensoriali per. Il progetto, il primo realizzato sul pregiato edificio, donato al Comune da Teresina Tua Quadrio alla morte del marito Emilio, nel 1936, prevedeva interventi, all’interno e all’esterno. "Il nostro ...