Bibe 1964 | lunga storia di amicizia e pallone Legame indissolubile con il Porta Romana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024), una belladi calcio edche parte da lontano ed è ricca di valori aggregativi e sportivi. La società ha uno strettocol(fondato 60 anni fa) e gioca le gare casalinghe allo stadio Bozzi alle Due Strade il venerdì sera in notturna. "In un pomeriggio d’estate di quattro anni fa - afferma il presidente di, Alberto Locchi - un gruppo di dirigenti deldecise di fondare un nuovo club partecipante alla Terza categoria per riscoprire il piacere di stare insieme e divertirsi senza lo stress di categorie molto impegnative. Il nomee i colori arancioneri sono evocativi delladel ...