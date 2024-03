Biathlon | Lisa Vittozzi all’attacco di Tandrevold per la Coppa del Mondo I convocati dell’Italia per Soldier Hollow

(Di martedì 5 marzo 2024)è in piena lotta per la conquista delladel2023-2024 di. La fuoriclasse sappadina, capace di conquistare tre medaglie in ambito individuale ai recenti Mondiali (oro nell’individuale, argento nell’inseguimento e nella mass start), si trova a 93 lunghezze di distacco dalla norvegese Ingride proverà a inseguire la Sfera di Cristallo negli ultimi due fine settimane di gara. Si riparte dagli USA, con la tappa di: nel weekend dell’8-10 marzo si disputeranno sprint e inseguimento, oltre alle staffette. Si proseguirà poi a Canmore (Canada) con sprint, inseguimento e mass start tra il 14 e il 17 marzo. Il DT Klaus Höllrigl ha diramato le convocazioni per il doppio appuntamento in terra ...

