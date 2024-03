Bezos supera Musk e ridiventa l' uomo più ricco del mondo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024) Jeff, il fondatore di Amazon, torna ad essere nuovamente la persona più ricca del, scavalcando Elone balzando in cima al Bloomberg Billionaires Index per la prima volta dall'autunno del 2021. Secondo Bloomberg, il patrimonio netto diammonta a 200 miliardi di dollari. La ricchezza personale diè di 198 miliardi di dollari mentre quella del patron di Lvmh Bernard Arnault si attesta a 197 miliardi di dollari., Arnault esi sono alternati negli ultimi anni in cima alla classifica, che misura la ricchezza personale in base ai cambiamenti nei mercati e nell'economia.