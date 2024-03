Beukema e compagni vantano la terza retroguardia meno battuta E l’attacco migliora Difesa ed equilibrio i punti forti

(Di martedì 5 marzo 2024) Tre ’clean sheet’ nelle ultime cinque gare e due sole reti subite: una a Roma con la Lazio e una Bergamo. Nel rilancio con tanto di allungo al quarto posto dei rossoblù c’è tanto anche della ritrovata tenuta difensiva e di una fase di non possesso che, smaltita l’emergenza e allungate le rotazioni soprattutto nel ruolo degli esterni offensivi, ha ritrovato. Il Bologna è tornato ad avere lamigliordella serie A, con con 24 reti subite in 27 gare:di una a partita. Meglio hanno fatto solo l’Inter e la Juventus, con i rossoblù che nell’ultimo turno si sono rimessi alle spalle anche il Torino di Juric, che ne ha incassato uno in più. Larossoblù era scivolata al sesto posto a gennaio, complici i ko con Udinese (3-0) e Cagliari (2-1) e i pareggi con Genoa (1-1) e Milan ...

