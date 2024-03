Betis | Fekir torna ad allenarsi con il gruppo e punta al Villarreal

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 5 marzo 2024) 2024-03-05 13:10:03 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Manuelè stata la principale novità della sessione formativa delprimo della settimana per i biancoverdi dopo il giorno di riposo concesso dal Pellegrini ai suoi calciatori dopo la visita di domenica al Metropolitano. Una giornata di lavoro con cinque assenze in cui il centrocampista francese ha iniziato a testare la maschera protettiva che dovrà utilizzare da domenica contro la. Il campione del mondo con Francia Si è fratturato le ossa del naso nella partita contro il Società Atletica e ha dovuto subire un intervento chirurgico sette giorni fa. I medici gli hanno consigliato qualche giorno di riposo, motivo per cui non ha potuto far parte delprima dell’équipe ...