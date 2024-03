Besseghini Arera | aste elettriche hanno favorito gli utenti

(Di martedì 5 marzo 2024) "Il modello d'asta, che è stato rinnovato rispetto alleprecedenti, si è rivelato uno strumento valido e adeguato a garantire la parità di trattamento fra gli operatori del mercato, con esiti realmente concorrenziali, a beneficio dei clienti, grazie alla pluralità dei partecipanti in tutte le aree territoriali. Il bilanciamento di diversi frattori ha indotto i partecipanti a formulare offerte molto diverse, con numerosi casi di offerte a valori negativi". Lo ha detto il presidente dell'agenzia pubblica per l'energia,, Stefano, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera sui risultati delleper la fornitura di elettricità dopo la fine del mercato tutelato. "Gli operatori - ha proseguito-, nel formulare la loro offerta,tenuto ...

