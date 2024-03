Berlinguer ti voglio bene | la memoria torna al fasti del sublime di Televacca e ad una scommessa cinematografica che non accadrà mai più

(Di martedì 5 marzo 2024) Roberto Benigni, Enrico, il turpiloquio libero, il comunismo vero, la storia del cinema. Lunedì sera su La7 è andato in onda un angolo di televisione di rara prelibatezza. La prima tv del film di Giuseppe Bertolucci,ti, datato 1977. Ad introdurlo il protagonista irrefrenabile e sulfureo di allora assieme al sodale Corrado Augias nello spazio di La Torre di Babele. Benigni è finalmenteto con laaideldie ad unache nonmai più. “È un film che non si fa definire, è come la Cumparsita, intramontabile. Potrebbe essere suburbano, sottoproletario, un film politico, un documento, un ...

Prato, 4 marzo 2024 – “Io non sono un politico, ma dovevo andare lì e manifestare che gli volevo troppo bene. E quindi l’ho preso in braccio. Lui mi disse ... (lanazione)

Benigni torna in tv: “Berlinguer puro come un bambino. Il comunismo era una fiaba. Le case del popolo Ora fanno la lap dance”: Roma – Roberto Benigni è tornato in tv, ospite di Corrado Augias a La torre di Babele, su La7, per presentare “Berlinguer ti voglio bene”, il film di Giuseppe Bertolucci, trasmesso proprio su La7.ilsecoloxix

Benigni: quel mio film, lirico e triviale: R oberto Benigni è una girandola di aneddoti su Berlinguer ti voglio bene , il film di Giuseppe Bertolucci, trasmesso ieri su La7. «Un evento unico, è la prima volta che viene trasmesso, l’unico film ...msn

“Resident Evil: Welcome to Racoon City”: le location del film: "Resident Evil: Welcome to Racoon City" è un film fantascientifico, fatto di mistero e suspense: scoprite le location dove sono avvenute le riprese. “Resident Evil: Welcome to Racoon City” è un film ...viaggiamo