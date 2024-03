Berlinguer ti voglio bene in tv | Ma quali moccoli irriverenti Il popolo di Vergaio assolve il Cioni

(Di martedì 5 marzo 2024)(Prato) Par che preghi. Un rosario laico, triviale, ma mai blasfemo. Iddio l’ha perdonato i’CMario per quella sfilza di parolacce scagliate con la rabbia di chi la esplode all’improvviso dopo averla trattenuta per aver perso la mamma. "Ma? Sbaglia chi la prende a questo modo: quello è il vero gergo pratese espresso in libertà". Un turpiloquio pieno d’invenzioni, che son lacrime di dolore. La pensa così Giovanni Masi, occhi azzurri che dicono la verità anche quando mentono, amico d’una vita del Robertaccio nazionale. Dopo quarantasette anni cade la censura televisiva su quella sequela di improperi che Roberto Benigni spara tirando fuori da sottoterra inti, il film diretto e ...

