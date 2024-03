Benny Gantz negli Usa e poi a Londra | il viaggio che fa infuriare Netanyahu | la Casa Bianca lavora a un altro governo in Israele?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 5 marzo 2024) L’ex capo di Stato maggiore israeliano e avversario interno di Benjaminè a Washington in queste ore per incontrare i massimi vertici dell’Amministrazione Biden. Unvisto come fumoocchi dallo stesso, che secondo quanto riportano i media israeliani si sarebbe rifiutato di dare il via libera alla partenza del “suo” ministro e avrebbe dato istruzioni all’ambasciata dello Stato ebraico a Washington di negargli qualsiasi tipo di supporto durante la sua permanenza nella capitale Usa. Il timore di, come evidente, è che l’Amministrazione Biden, che ormai non nasconde più la sua irritazione per l’estremismo e l’ottusità delin carica a Gerusalemme, apra canali di contatto paralleli in vista, e ...