Benfica-Rangers Europa League | 07-03-2024 ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici L’Europa per reagire alla notte buia di Oporto

(Di martedì 5 marzo 2024) In pochi giorni la stagione delha vissuto due scossoni piuttosto pesanti: giovedìle Aquile hanno perso di misura la semifinale d'andata di Taça de Portugal al Josè Alvalade, mentre domenica sono clamorosamente crollate al Do Dragao, subendo un passivo di cinque segnature. La prima sconfitta è onorevole e rimediabile ma la seconda

ÚLTIMA HORA: DUELO DO Benfica COM O Rangers JÁ TEM ÁRBITRO ELEITO E ESCOLHA CONTA COM UMA CURIOSIDADE | OneFootball: Última hora: Já é conhecido o árbitro para o duelo entre o Benfica e o Rangers. Tobias Stieler foi o juiz eleito pela UEFA para apitar o embate a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Lig

Benfica está avisado: "O Rangers vai lutar para ganhar cantos e faltas"

Liga Europa: árbitro alemão destacado para a partida entre Benfica e Rangers: Tobias Stieler estreia-se num jogo das 'águias', depois de já ter arbitrado vários jogos da Seleção e de outras equipas portuguesas, a última das quais o Sporting, no empate 2-2 com o Arsenal, na Liga