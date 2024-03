Benevento set di un film internazionale | la produzione puntualizza | “E’ un horror | non un porno”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Nei giorni scorsi asi sono tenuti i casting per i ruoli secondari delDarkside Witches II, regia di Gérard Diefenthal, distribuito da Netflix. A seguito di alcune incomprensioni riteniamo opportuno fare delle precisazioni”. Così in una nota il produttore esecutivo del lungometraggio, Guido Costante. “In particolare, riguardo le scene di nudo parziale e integrale di cui si è parlato, è stato travisato di cosa esattamente si tratti: noi intendiamo riferirci ad un nudo artistico, in cui si possa vedere il fisico, ma escludiamo in maniera categorica che vengano ripresi gli organi genitali e né tanto meno vi siano scene assimilabili allagrafia. Qualcuno inoltre ha detto che la tramapossa trarre in inganno riguardo la rappresentazione del...