“Bello | ma che prezzo” L’uovo di Pasqua 2024 di Carlo Cracco | quanto costa e com’è fatto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 5 marzo 2024) Tra poche settimane si festeggia lae uno dei simboli più riconosciuti di questa festività èdi, una delle tradizioni più dolci e più amate che rappresenta un’usanza dalle antichissime origini. Già nel mondo antico, infatti,era considerato come un oggetto sacro e dal forte significato evocativo, incustode di una nuova vita e per questo motivo veniva regalato per un buon auspicio.di cioccolato, invece, deve la sua nascita a re Luigi XIV, che commissionò al chocolatier francese David Chaillou per i doni di. Il maestro cioccolatiere ebbe dal re il diritto esclusivo di vendere cioccolato nella città di Parigi, mentre se oggi troviamo la sorpresa all’interno dello dobbiamo al grande Fabergé, il ...