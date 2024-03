Beach volley | doppietta australiana sulla sabbia di casa nel Future di Mollymook

(Di martedì 5 marzo 2024) Doppio successo australianodidove si è svolto il primo torneo della stagione nel circuito mondiale. Tanti gli australiani iscritti ma diverse anche le coppie in arrivo dall’Europe, mentre non c’erano azzurri al via. In campo maschile pronostico rispettato con Carragher/Nicolaidis che hanno portato a termine il torneo perfetto, non cedendo nemmeno un set dai primi turni alla finale. Gli australiani nella finale hanno avuto la meglio con un secco 2-0 (21-18, 21-15) sull’altra coppia, Burnett/Pearse. Terzo gradino del podio per gli statunitensi Hoppe/Shaw che hanno sconfitto 2-1 i thailandesi Banlue/Wachirawit. In campo femminile assenza pesante quella delle numero uno del ranking australiano Clancy/Mariafè che sono partite per Doha dove saranno protagoniste del ...

Il clou del 2024 come per ogni disciplina olimpica saranno i Giochi di Parigi a cavallo tra luglio e agosto. La data da segnare sul Calendario è quella del 10 ... (oasport)

Centro sportivo via Verdi, partiti i lavori finanziati dal Pnnr. Cantieri aperti al Centro sportivo di via Verdi finalizzati a riqualificare un luogo che ... (ilgiorno)

Scatta dall’Australia , in particolare da Mollymook , il Beach Pro Tour 2024 che conduce dritto ai Giochi olimpici di Parigi. In attesa di seguire il primo ... (oasport)

