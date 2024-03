Beach volley | da oggi si fa sul serio! Scatta l’Elite 16 di Doha | in palio punti preziosi per la qualificazione olimpica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Dopo l’antipasto in Australia, la stagione delentra nel vivo con16 di, uno degli appuntamenti più importanti, da qui a giugno, per definire il ranking olimpico. Sono tre le coppie italiane al via, Nicolai/Cottafava e Menegatti/Gottardi, che sono già inseriti in tabellone principale e sono vicinissimi alla, e Lupo/Rossi, cheno dalle qualificazioni e hanno bisogno di risultati importanti per provare a centrare la rimonta, anche nei confronti di Ranghieri/Carambula che hanno scelto un percorso diverso per questo avvio di stagione e saranno al via dei Challenge in Sud America in programma a fine mese. Cammino non semplice, quello che attende Daniele Lupo ed Enrico Rossi chealle 14.00 ...