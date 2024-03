Beach soccer Lenergy Pisa BS | colpaccio brasiliano Preso Edson Hulk | Vincere tutto il possibile»

(Di martedì 5 marzo 2024) Colpo grosso, direttamente dagli ultimi Mondiali di, per ilche si appresta ad affrontare la nuova stagione per tornare a competere su altissimi livelli su tutti i campi. Nuovo innesto di spessore infatti per la squadra del. Sul litorale nerazzurro sbarca il. Nome da supereroe, in omaggio all’idolo calciatore ex Porto, nonché fresco campione del mondo con la nazionale verdeoro, aporterà qualità e l’esperienza maturata in anni di carriera ricchi di gol e soddisfazioni. Oltre ai riconoscimenti di capocannoniere e di miglior giocatore di numerose competizioni, questo il palmarès del calciatore sudamericano: la ...

Beach soccer, la Gioielleria Megna premia il catanzarese Emanuele Zurlo: Grande interesse e partecipazione per la presenza del capitano della nazionale azzurra di Beach soccer, Emanuele Zurlo, ospite della gioielleria Megna. Il giovane catanzarese è da pochi giorni ...catanzaroinforma

Lenergy Pisa Beach soccer, in arrivo Edson Hulk: Nuovo innesto di spessore per la squadra del Lenergy Pisa Beach soccer, perché sul litorale nerazzurro sbarca il brasiliano Edson Hulk. Nome da supereroe in omaggio all’idolo calciatore ex Porto e ...pisatoday

Adria. Nuova vita per l'impianto sportivo di via Sampieri, approvate le linee guida per la riqualificazione: campi da calcio e da Beach volley: ADRIA (ROVIGO) - Palazzo Tassoni prova a rimettere a nuovo l'impianto sportivo di via Sampieri. La giunta Barbujani ha approvato le linee guida per il bando pubblico per la ...ilgazzettino

La Gioielleria Megna premia il capitano della Nazionale Italiana di Beach soccer vicecampione del mondo Emanuele Zurlo: Sempre a fianco dei talenti catanzaresi la Gioielleria Megna, sabato 2 marzo alle ore 18.30, premierà Emanuele Zurlo, giovane capitano catanzarese della Nazionale Azzurra di Beach soccer vicecampione ...catanzaroinforma

La capolista Viareggio batte tre colpi; sconfitto 3-0 il Dicomano: Turno infrasettimanale in Promozione. Reduce dalla sconfitta di Larciano il Viareggio non ha commesso altri passi falsi. Nella gara giocata al Centro Sportivo Marco Polo le zebre hanno battuto con un ...noitv