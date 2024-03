Bayern Monaco-Lazio oggi | come vederla in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) –in campo stasera, 5 marzo 2024, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League con calcio d'inizio alle 21 in diretta tv e. Ladifende la vittoria per 1-0 conquistata all'andata con il gol di Ciro Immobile su rigore.(4-2-3-1): Neuer, Kimmich, Dier, de