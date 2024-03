Bayern Monaco-Lazio le pagelle e il tabellino della partita

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di martedì 5 marzo 2024) . Ritorno degli ottavi di finaleChampions League: vediamo com’è andata nella sintesi curata da ‘Sportnews’. Vincitrice all’andata per 1-0 ma reduce dalla cocente sconfitta in campionato contro il Milan, laproverà a strappare una clamorosa qualificazione ai quarti di finaleChampions League. In Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.