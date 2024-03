Bayern Monaco Lazio | Isaksen | «Sarà una notte bellissima»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 5 marzo 2024) Gustav, esterno offensivo della, ha parlato prima della sfida europea contro ilGustav, attaccante della, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoceleste della sfida contro il– «Siamo pronti,una. Dobbiamo aiutare tutti i tifosi dellauna partita difficile, ma non impossibile. Come stiamo dopo il Milan? Abbiamo fame, vogliamo vincere. Ilè unasquadra, ma in questo momento è un po’ in difficoltà. Cheservirà? Mi aspetto un ...