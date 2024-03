Bayern Monaco Lazio | i convocati di Sarri | due assenze

(Di martedì 5 marzo 2024) Laha diramato la lista deiche prenderanno parte alla trasferta tedesca di Champions League contro ilLadi Maurizioè pronta alla sfida dell’Allianz Arena contro il, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League. Non recuperano Rovella e Patric. Portieri: Magro, Provedel, Renzetti, Sepe; Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri; Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Napolitano, Vecino; Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Zaccagni

Il Milan e non solo, potrebbe puntare su Joshua Zirkzee nella prossima sessione di calcio mercato . Il Bayern Monaco potrebbe prenderlo (pianetamilan)

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: La leggenda del Liverpool Xabi Alonso è pronta a scegliere il Bayern Monaco al posto dei Merseysiders, in un duro ... (justcalcio)

Milan o, 5 marzo 2024 – La sfida contro lo Slavia Praga di giovedì sera a San Siro (dirigerà il fischietto turco Halil Umut Meler) valida per l'andata dei ... (sport.quotidiano)

Serata importante per la Lazio di Maurizio Sarri, che all’Allianz Arena di Monaco di Baviera si gioca la qualificazione ai quarti di Champions League. Reduce ... (sportface)

Martedì 5 marzo, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il Ritorno degli Ottavi di finale di Champions League “Bayern Monaco - Lazio ”. La ... (digital-news)

Zirkzee è uno degli obiettivi del Milan per il prossimo Calciomercato ma il Bayern Monaco può prenderlo a 40 milioni : le parole di Rumenigge L’obiettivo del ... (dailymilan)

Champions League, occhio ai diffidati in casa Lazio: quattro giocatori a rischio per i quarti: Db Roma 14/02/2024 - Champions League / Lazio-Bayern Monaco / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Ciro Immobile-Dayot Upamecano Db Roma 14/02/2024 - Champions League / Lazio-Bayern Monaco / ...lazionews24

Lazio, tifosi a Monaco nella 'birreria di Hitler': saluti romani e cori fascisti: si sono trovati ieri sera nel birrificio Hofbräuhaus di Monaco di Baviera, dove Adolf Hitler ha tenuto molti dei suoi discorsi, alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League ...adnkronos

Saluti romani e cori per il Duce: bufera sui tifosi della Lazio nella birreria di Hilter. Il video: Alcune decine di tifosi della Lazio in trasferta a Monaco per la partita di Champions League contro il Bayern hanno intonato inni fascisti e anche un coro 'duce duce', accompagnato da saluti romani.notizie.tiscali